ننشر السيرة الذاتية للمستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب

عمل المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم الأمين العام الجديد نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير التموين والتجارة الداخلية.
>- حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة - اكاديمية الشرطة - بتقدير عام جيد جدا.
- حصل على الماجستير في القانون عام 1995.
>- عين فى وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة (قسم شرطة مدينة نصر) فى الفترة من 16/8/1990 حتى 27/5/1993.
>-عين فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993.
>- ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1994 .
>- عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتباراً من 1 /10/ 1990 وحتى 30/9/2004.
>- ندب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وذلك منذ عام 2001 حتى عام 2004.
>- ندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004.
>- ندب للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة الشرقية اعتباراً من 15/8/2004 بالإضافة إلى عمله الأصلى وفى غير أوقات العمل الرسمية حتى 1/5/2006.
>- عمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية وذلك اعتبارا من 1/10/2004 حتى 1/5/2006.
>- أعير للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات اعتباراً من 1/5/2006.
>- رقى إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 2009/95 اعتباراً من 3/3/2009.
>- عمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة اعتباراً من 19/9/2012 حتى 30/9/2014.
>- ندب للعمل مستشارا قانونياً لوزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى عمله الأصلى.
>- ندب للعمل مستشارا قانونياً لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى عمله الأصلى.
>- ندب للعمل مستشارا قانونيا لمجلس النواب واعتذر عن الاستمرار في هذا الندب اعتبارا من 1/10/2014.
>- عضوا بالوفد الرسمى المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف عام 2014.
>- عضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في مايو 2014.
>- عمل مستشارا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتباراً من 1/10/2004.