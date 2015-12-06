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سائق يتفق مع أصحابه على سرقة سيارة تاجر أقمشة بـ"صحراوى المنيا"

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سائق يتفق مع أصحابه على سرقة سيارة تاجر أقمشة بـ"صحراوى المنيا" سائق يتفق مع أصحابه على سرقة سيارة تاجر أقمشة بـ"صحراوى المنيا"
أصيب تاجر أقمشة بطلق نارى، إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين على الطريق الصحراوى الشرقى، أثناء استقلاله سيارة ربع نقل محملة بالأقمشة وبحوزته مبلغ مالى كبير.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، تعرض تاجر أقمشة لإطلاق نار أثناء استقلاله السيارة على الطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية بنى حسن الشروق، وبالانتقال والفحص من خلال فريق البحث الجنائى بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى، والعقيد عصام الخضرى مفتش مباحث الجنوب، والرائد أحمد الصفطى رئيس مباحث ملوى، تبين إصابة تاجر أقمشة يدعى "رامى .ك" 26 سنة من دير مواس، بطلق نارى فى القدم إثر قيام أحد المسلحين بإطلاق النار عليه، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 88 ألف جنيه وهاتف محمول ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الحادث قيام قائد سيارة الأقمشة، بالاتفاق مع تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد وبحوزتهم أسلحة نارية بغرض الاستيلاء على السيارة، والمبلغ المالى وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين تم ضبط المتهم الأول والثانى وبحوزتهم فرد خرطوش وعدة طلقات نارية، وبحوزة المتهم الثالث بندقية خرطوش، والمتهم الرابع بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاتفاق مع قائد السيارة، بغرض السرقة وتقسيم المسروقات، وتم ضبط السيارة والمبلغ والهواتف المحمولة، وتعرف المجنى عليه على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365