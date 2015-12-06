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هذه الوصفة المذهلة سوف تريحكم من أوجاع العظام والمفاصل والغضروف إلي الأبد

  • الصحة
  • 16 ألف
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هذه الوصفة المذهلة سوف تريحكم من أوجاع العظام والمفاصل والغضروف إلي الأبد هذه الوصفة المذهلة سوف تريحكم من أوجاع العظام والمفاصل والغضروف إلي الأبد

تعتبر المشاكل المتعلقة بألم العظام هي من المشاكل الشائعة جدا بين الجميع فمثل ترقق العظام والركب والألم الموجعة جدا في المفاصل وفي الظهر ،تعتبر علاجه صعب جدا وإمكانية الشفاء بالأدوية هو ضئيل جدا ولكن هناك أكثر من علاج لهذه المشاكل واليوم سوف نقدم لكم أحد هذه الطرق للتخلص من كل هذه المشاكل فننصحكم بهذه الوصفة المدهشة والسحرية

تمكن هذه الوصفة من مستخدميه للتخلص نهائية من أوجاع المفاصل ،الركب والغضروف إلي عدة سنوات لتستعيد صحتك وقوتك الجسدية كما كانت من قبل

مكونات الوصفة المدهشة
1-10 ملاعق كبير الحجم من الملح

2-20 ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون
كيفية التحضير
يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضه في زجاجة محكمة الغلق أو برطمان وتترك لمدة أسبوع في مكان جيد التهوية النتيجة سوف تحصلون علي سائل رطب وصافي جدا

كيفية الاستعمال
يتم أخذ القليل من هذا المزيج كل صباح وتدلك به المنطقة المصابة يتم تدليك المنطقة المصابة بالوجع مدة من 2 إلي 3 دقائق وفي كل مرة يتم تزويد مدة تدليك المنطقة المصابة مدة دقيقة أي في اليوم الأول من 2 إلى 3 دقائق وفي اليوم الثاني من 3 إلى 4 دقائق وهكذا وبعد عشرة أيام من استخدام هذه الوصفة سوف تلاحظون الفرق الواضح يمكنكم أيضا استخدامه هذه الوصفة للتخلص من الم الرقبة أيضا
ملحوظة

هذه الوصفة ليست به أي أضرار جانبية علي الإطلاق

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