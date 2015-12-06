ننشر منطوق حكم "جنايات الزقازيق" بإعدام عادل حبارة بتهمة قتل مخبر شرطة

حصل "اليوم السابع" على صورة من منطوق حكم محكمة جنايات الزقازيق القاضى بإعدام عادل حبارة فى واقعة اتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بالشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق ومصطفى سالم ممثل النيابة.

وأكدت المحكمة فى بدء منطوق الحكم بأنه تأكد لديها من واقعات التداعى المعروضة، حسبما استقته وبان لها واستقر فى وجدانها وضميرها من واقه خوضها فى الأوراق عن بصر وبصيرة، وما أرتاحت إليه عقيدتها ، وما وقر صحيحًا ولازمًا وقاطعًا فى وجدانها، ورسخت إليه صحةً واسنادًا وثبوتًا فى يقينٍ قاطعٍ جازمٍ، تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمأنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى الثابت فى أوراق التداعى وما كشف عنه سير الأوراق، بما يقشع الظلم ويُميت الغموض من وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها ، فتظل يافعةً قويةً وناضرةً ملء البصر والعين مستقرةً لا مراء فيها ولا شك.



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