ضبط شخصان يسلخان جلود الحمير النافقة لبيعها للتجار بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بالدقهلية من ضبط شخصين يسلخون جلود الحمير النافقة وبيعها.>وكان اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من بعض أهالى قرية "المواجد" التابعة لدائرة مركز المنزلة، بضبط شخصين يستقلان تروسيكل ، محمل عليه 2 دابة نافقة "حمار" وقيامهما بسلخ أخرى حال تواجدهما بجوار المصرف الكائن بذات القرية.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث المركز الى مكان البلاغ، وتم ضبط كلا من "شلبى. ا. د." 31 سنة عامل- ومقيم قرية "العامرة" دائرة المركز، و"والى. ح. إ."- 30 سنة عامل، ومقيم بندر المنزلة وبحوزتهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية".

وتم ضبط الدواب النافقة وبمواجهتهما قررا قيامهما بتجميع الدواب النافقة وسلخها للحصول على جلودها لبيعها والتخلص من بقاياها بإلقائها بمياه المصارف، ونفيا قيامهما ببيع تلك اللحوم للمطاعم أومحلات جزارة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار الإدارة البيطرية لإتخاذ اللازم نحو دفن الدواب النافقة بالطرق الآمنة الصحية، وتحرير المحضر رقم 19420/2015 جنح مركز المنزلة.