الداخلية: «الشرطة في خدمة الشعب» أسلوب ومنهج عمل وليس مجرد شعار

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع مساعديه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة مساء أمس السبت، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ في إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية، وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمستقبلية، على أن شعار “الشرطة في خدمة الشعب ” أسلوب ومنهج عمل لدى كافة رجال الشرطة، يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية، وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين وحسن معاملتهم، وذلك وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، بالإحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي نفخر بأن نكون جزءًا منه، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية .

ووجـه ” عبدالغفار”، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء اشرق الأوسط، الشـكر إلى رجال الشرطة على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال الانتخابات البرلمانية، لتأمين إرادة الشعب المصري في اختيار نوابه بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل، وأن رجال الشرطة حريصون وعازمون على أداء واجبهم الوطني بكل إقدام، انتماءً للوطن وفداءً لشعبه العظيم الذي يتشرفون بواجب خدمته، وحماية أمنه واستقراره، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن جموع الشعب المصري لديهم الوعي الكامل، والقناعة بأهمية دور الأمن، وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات، وما يواجههم من تحديات وما تحقق من نجاحات في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الداخلية : (إن الجدية في تأمين الانتخابات أكدت حرص الشرطة على أداء واجبها بكل إقدام .. والتصرفات الفردية لن تنل من تلاحم الشعب والشرطة)، واستعرض الوزير مجمل الأوضاع الأمنية وأهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي تشهده المنطقة، وضرورة التصدي الحازم لمحاولات القوى المتطرفة استثمار الموقف لصالح أهدافها .

وأكد الوزير، على أن لوزارة الداخلية ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج عن القانون وترفضه، وأن أهم هذه الركائز هو الانضباط والالتزام باحترام حقوق المواطنين، والحفاظ على كرامتهم، وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون، موضحًا أن مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت لا تحتمل تعويقًا أو مساسًا بما تحقق على مسارها من انجاز، الأمر الذي يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصري وشرطته، والإساءة إلى تضحيات شهدائها وجهود رجالها، ولن تسمح للبعض بخلط الأوراق لإسقاط جهاز الشرطة.

وأكد ” عبدالغفار “، على حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكلٍ متحضر، فضلًا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم، كما شدد على أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصري، وأهمية التنسيق والتعاون بين شتى القطاعات بالوزارة تحقيقًا لتكامل العمل الأمني ومواجهة التطور النوعي للجريمة والتصدي لكافة مظاهر الخروج عن القانون ومواصلة المواجهة الحازمة للبؤر الإرهابية والإجرامية وأعمال البلطجة، بما يحقق معدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة وعناصرها.

وناقش وزير الداخلية، ما تم انجازه من خطط التدريب للقوات، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل تحقيق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة، قائلًأ : (إن الاهتمام بأماكن الاحتجاز ونزلاء السجون مراعاة لحقوق الإنسان)، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأماكن الاحتجاز وبنزلاء السجون والمحجوزين وتطويرها وفقًا للمعايير الإنسانية والاجتماعية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لنزلائها تأكيدًا على احترام حقوق الإنسان المقيد الحرية.

وأكد وزير الداخلية، أهمية المتابعة الميدانية والجادة والمحاسبة من جانب القيادات بما يضمن فاعلية الآداء والتواصل الفعال معهم في شتى مواقع العمل، لاسيما التي ترتبط بالمواطنين، والاضطلاع بدورهم في التوجيه ونقل الخبرات والتوعية بطبيعة التحديات التي تواجه البلاد خلال تلك المرحلة، موجهًا إلى الاجتماع بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن، والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدًا أن رجال الشرطة يفخرون برسالتهم النبيلة ويتسلحون بالقيم المهنية والأخلاقية كأسلوب عمل وتعامل في خدمة وطنهم وشعبهم .