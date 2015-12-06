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الزمالك يستهدف 3 مهاجمين من كأس إفريقيا تحت 23 عاما

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الزمالك يستهدف 3 مهاجمين من كأس إفريقيا تحت 23 عاما الزمالك يستهدف 3 مهاجمين من كأس إفريقيا تحت 23 عاما

قدم سامي الشيشيني المدرب العام في الجهاز الفني للزمالك تقريره عن متابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة بالسنغال.

وكلف النادي الأبيض الشيشيني بالسفر إلى السنغال، من أجل متابعة مباريات البطولة، وتقديم تقرير فني عن أفضل اللاعبين.

وكثف الشيشيني بحثه عن مهاجم يناسب قدرات الزمالك في تلك البطولة.

وعاد المدرب العام للزمالك بتقرير عن ثلاثة مهاجمين لفتوا نظره خلال البطولة، من السنغال ومالي وجنوب إفريقيا على الترتيب.

يذكر أن الزمالك ينتظر وصول مدربه البرازيلي الجديد ماركوس باكيتا.

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