نائب دائرة السادات بالمنوفية: الفلاح والصحة والتعليم على رأس أولوياتى

أكد الدكتور سامى المشد عضو مجلس النواب الجديد، عن حزب المصريين الأحرار بدائرة السادات بمحافظة المنوفية - دائرة رجل الأعمال أحمد عز، والذى تم استبعاده بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى، نظرا لقرار النائب العام فى التحفظ على أمواله- أنه سوف يضع فى أول اهتماماته، الاهتمام بزيادة الاستثمارات فى مدينة السادات، وإتاحة فرص عمل للشباب، والعمل على تعديل قانون العمل الحالى لضمان حقوق العمال، إلى جانب تعديل التأمينات والضمان الاجتماعى، حتى يستطيع العامل أن يحصل على معاش يتناسب مع فترة عمله.

وأوضح أنه سيعمل جاهدًا على تحقيق مطالب أهالى دائرة السادات، وذلك عن طريق دعم الفلاح وإلزام الدولة بتوفير هامش ربح مناسب له، وتطبيق القانون وصولا إلى العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع المصرى، وليس دائرة السادات فقط، عن طريق إصدار تشريعات تعمل على حماية المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وأشار المشد إلى أنه سوف يعمل على توصيل كافة المرافق والغاز الطبيعى لكل مناطق السادات وقراها، والعمل على تحسين الخدمة الصحية، وزيادة عدد الفصول التعليمية بمدارس قرى الدائرة، والعمل على تغيير المناهج، بحيث يتم وضع مناهج تتناسب مع متطلبات فى سوق العمل، إلى جانب رفع كفاءة الخريجين، وتحسين الخدمات، بحيث يحصل كل مواطن على كوب مياه نظيف.

وأضاف النائب سامى المشد، أنه سيعمل على النهوض بالعملية التعلمية، وذلك عن طريق وضع مناهج تواكب العصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة عن طريق تطوير المستشفيات ومراقبتها دائما.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قد أعلنت النتيجة الرسمية لدائرة السادات بمحافظة المنوفية، وجاءت بفوز سامى محمد حسن المشد بعد حصوله على 16366 صوتا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدائرة 107484 مواطناً، حضر منهم للتصويت 29074 ناخباً بنسبة 27.05 %، وجاءت الأصوات الصحيحة 27973 صوتاً بنسبة96.21 %، والأصوات الباطلة 1101 صوت، بنسبة 3.79 %.

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