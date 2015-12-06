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تدريب 150 من أفراد اَمن جامعة أسيوط على أعمال الحماية المدنية والحريق

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تدريب 150 من أفراد اَمن جامعة أسيوط على أعمال الحماية المدنية والحريق تدريب 150 من أفراد اَمن جامعة أسيوط على أعمال الحماية المدنية والحريق
شهدت جامعة أسيوط إنطلاق الدورة التدريبية على أعمال الدفاع المدنى والحريق للعاملين بأمن المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ومدير إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد أبوالقاسم عميد كلية الهندسة والمشرف على قطاع الحماية المدنية والاستاذ محمود شاكر أمين عام الجامعة والأستاذ فهد بركات الامين المساعد.

وأوضح ناصر الدوينى مدير إدارة الاَمن الجامعى، أن الدورة تنطلق من مبدأ حرص الجامعة على الأرتقاء بمستوى الأداء الأمنى للعاملين بإدارة الأمن بالمستشفيات الجامعية و سلامة الأفراد والمنشاَت ورفع معدلات الأمان داخل المستشفيات الجامعية،وذلك بمشاركة 150 متدرب تم توزيعهم على ثلاث دفعاتبواقع كل دفعة 50 فرد يتم تدريبهم يومى الجمعة والسبت ولمدة ثلاث اسابيع ابتداء من يومى 4/12 وحتى 19/12.

وأضاف محمد عبدالعال مدير إدارة الحماية المدينية بالجامعة إن الدورة تهدف إلى أن يتعرف المتدربين على كيفية التعامل مع خط الاخلاء وتسهيل حركة الأفراد وانواع اجهزة ومعدات الاطفاء ومعرفة المواقف الأمنية الطارئة والمفاجئة و تضمن عدد من المحاضرات للدكتور محمد ابوالقاسم عميد كلية الهندسة والمشرف على الحماية المدنية واللواء إبراهيم عانوس واللواء عبدالرحمن سرى مستشارى رئيس الجامعة للأمن وحسن عبد الله مدير أمن المستشفيات الجامعية وناصر الدوينى مدير ادارة الامن الجامعى ومحمد عبدالعال مدير الحماية المدينة بالجامعة.

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مصر 365