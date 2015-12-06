تخفيض أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية فى كفر الشيخ

أولا اللحوم :- لحوم طازجة 1ك بسعر 50 جنيها ، دواجن مجمد مستورد 1ك بسعر 19 جنيها، لحوم مجمدة برازيلى سن / كتف / رقبة / موزة 1ك بسعر 34 جنية ، لحم ضان طازج مستورد 1ك بسعر 45 جنيها.
ثانيا الأسماك :- سمك ماكريل يابانى 1ك بسعر 12.5 ، سمك باربونى 1ك يسعر 22 جنية ، سمك مكرونة ايسلندى 1ك بسعر 13 جنية ، سمك فيلية باسا احمر 1ك بسعر 16 جنية ، سمك فيلية باسا ابيض 1ك بسعر 22.5 جنية ، سمان فاخر بسعر 10.90 ، بلطى 6 قطع 1ك بسعر 6.90 .
ثالثا الزيوت :- زيت خليط ممتاز 1 لتر بسعر 8.5 جنية ، زيت خليط ممتاز 800مم بسعر 7.5 جنية ، مسلى 1.5ك / روابى / جنة بسعر 21.5 جنية .
رابعا خضروات / فواكه مجمدة :- كيس ورق عنب 250جم بسعر 4 جنية ، بامية زيرو 400جم بسعر 9 جنية ، كيس ملوخية 400جم بسعر 3.5 ، كيس فاصوليا خضراء 400جم بسعر 4 جنية ، كيس فول اخضر 400جم بسعر 4.5 ، كيس جزر مكعبات 400جم بسعر 2.5 ، كيس خرشوف / قلقاس / بازلاء 400جم بسعر5.5 ، فراولة 400جم بسعر 5 جنية ، مشمش 400جم بسعر 4.5 مانجو 400جم بسعر 6 جنية .
خامسا ارز / دقيق / مكرونة :- ارز كاميلينو عريض بسعر 3.25 ، دقيق فاخر بسعر 3.5 ، مكرونة 1ك انواع بسعر 3.25 ، مكرونة 350جم بسعر 1.35 .
سادسا شاى :- شاى 20جم بسعر 0.75 ، شاى 40جم بسعر 1.30 ، شاى 25جم 0.75 ، شاى خرز 100جم بسعر 3.90 ، شاى ناعم 100جم بسعر 3.90 .
سابعا منتجات الالبان :-جبنة بيضاء 250جم بسعر 2.95 ، جبنة بيضاء 500جم بسعر 5.90 ، زبدة هولندى بيضاء 1ك بسعر 34.90 ، لبن بخيرة 1 لتر بسعر 7.15 ، لبن بخيرة 2/1 لتر بسعر 3.90 .
ثامنا فول :- علبة فول 350جم بسعر 2.95 .
تاسعا عصائر / مربات :- برطمان مربى 400جم بسعر 4.25 ، برطمان مربى 450جم بسعر 4 ، برطمان مربى 900جم بسعر 8.5 برطمان مربى 1ك بسعر 10.25 ، برطمان مربى 1.300ك بسعر 23 عصير 200جم بسعر 1 ، عصير 1 لتر بسعر 4.25 عصير زجاج 250م بسعر 1.70 عصير زجاج 1لتر بسعر 6.25 .
عاشرا مياه طبيعية :- مياه طبيعية 660مم 24 زجاجة بسعر 21 جنية ، مياه طبيعي 1.5 لتر بسعر 19 جنية .
الحادى عشر سكر / خل / طحينة / حلاوة طحينية :- سكر ابيض 1ك بسعر 4.5 ، خل قصب فاخر 1لتر بسعر 2.25 ، طحينة بيضاء 350جم بسعر 7.90 ، طحينة بيضاء 750جم بسعر 15.80 ، حلاوة طحينية 40جم بسعر 0.65 ، حلاوة طحينية 50جم بسعر 0.80 ، حلاوة طحينية سادة 350 جم بسعر 5.75 ، حلاوة طحينية بالشيكولاته 350جم بسعر 6 جنية ، حلاوة طحينية سادة 750جم بسعر 11.75 ، حلاوة طحينية بالشيكولاته 750جم بسعر 12 .
الثانى عشر سلع أخرى :- صلصة 320جم بسعر 2.75 ، تونة 140جم سهل الفتح بسعر 4.95 .
جدير بالذكر أن جميع أسعار الخضار والفاكهة تخفيض من 20 الى 30 % طبقا للسعر اليومى.