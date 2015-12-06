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تخفيض أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية فى كفر الشيخ

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تخفيض أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية فى كفر الشيخ تخفيض أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية فى كفر الشيخ
أكد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم إجراء تخفيضات على السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، على مستوى المحافظة، مشدداً على ضرورة الرقابة على الأسواق.

أولا اللحوم :- لحوم طازجة 1ك بسعر 50 جنيها ، دواجن مجمد مستورد 1ك بسعر 19 جنيها، لحوم مجمدة برازيلى سن / كتف / رقبة / موزة 1ك بسعر 34 جنية ، لحم ضان طازج مستورد 1ك بسعر 45 جنيها.

ثانيا الأسماك :- سمك ماكريل يابانى 1ك بسعر 12.5 ، سمك باربونى 1ك يسعر 22 جنية ، سمك مكرونة ايسلندى 1ك بسعر 13 جنية ، سمك فيلية باسا احمر 1ك بسعر 16 جنية ، سمك فيلية باسا ابيض 1ك بسعر 22.5 جنية ، سمان فاخر بسعر 10.90 ، بلطى 6 قطع 1ك بسعر 6.90 .

ثالثا الزيوت :- زيت خليط ممتاز 1 لتر بسعر 8.5 جنية ، زيت خليط ممتاز 800مم بسعر 7.5 جنية ، مسلى 1.5ك / روابى / جنة بسعر 21.5 جنية .

رابعا خضروات / فواكه مجمدة :- كيس ورق عنب 250جم بسعر 4 جنية ، بامية زيرو 400جم بسعر 9 جنية ، كيس ملوخية 400جم بسعر 3.5 ، كيس فاصوليا خضراء 400جم بسعر 4 جنية ، كيس فول اخضر 400جم بسعر 4.5 ، كيس جزر مكعبات 400جم بسعر 2.5 ، كيس خرشوف / قلقاس / بازلاء 400جم بسعر5.5 ، فراولة 400جم بسعر 5 جنية ، مشمش 400جم بسعر 4.5 مانجو 400جم بسعر 6 جنية .

خامسا ارز / دقيق / مكرونة :- ارز كاميلينو عريض بسعر 3.25 ، دقيق فاخر بسعر 3.5 ، مكرونة 1ك انواع بسعر 3.25 ، مكرونة 350جم بسعر 1.35 .

سادسا شاى :- شاى 20جم بسعر 0.75 ، شاى 40جم بسعر 1.30 ، شاى 25جم 0.75 ، شاى خرز 100جم بسعر 3.90 ، شاى ناعم 100جم بسعر 3.90 .

سابعا منتجات الالبان :-جبنة بيضاء 250جم بسعر 2.95 ، جبنة بيضاء 500جم بسعر 5.90 ، زبدة هولندى بيضاء 1ك بسعر 34.90 ، لبن بخيرة 1 لتر بسعر 7.15 ، لبن بخيرة 2/1 لتر بسعر 3.90 .

ثامنا فول :- علبة فول 350جم بسعر 2.95 .

تاسعا عصائر / مربات :- برطمان مربى 400جم بسعر 4.25 ، برطمان مربى 450جم بسعر 4 ، برطمان مربى 900جم بسعر 8.5 برطمان مربى 1ك بسعر 10.25 ، برطمان مربى 1.300ك بسعر 23 عصير 200جم بسعر 1 ، عصير 1 لتر بسعر 4.25 عصير زجاج 250م بسعر 1.70 عصير زجاج 1لتر بسعر 6.25 .

عاشرا مياه طبيعية :- مياه طبيعية 660مم 24 زجاجة بسعر 21 جنية ، مياه طبيعي 1.5 لتر بسعر 19 جنية .

الحادى عشر سكر / خل / طحينة / حلاوة طحينية :- سكر ابيض 1ك بسعر 4.5 ، خل قصب فاخر 1لتر بسعر 2.25 ، طحينة بيضاء 350جم بسعر 7.90 ، طحينة بيضاء 750جم بسعر 15.80 ، حلاوة طحينية 40جم بسعر 0.65 ، حلاوة طحينية 50جم بسعر 0.80 ، حلاوة طحينية سادة 350 جم بسعر 5.75 ، حلاوة طحينية بالشيكولاته 350جم بسعر 6 جنية ، حلاوة طحينية سادة 750جم بسعر 11.75 ، حلاوة طحينية بالشيكولاته 750جم بسعر 12 .

الثانى عشر سلع أخرى :- صلصة 320جم بسعر 2.75 ، تونة 140جم سهل الفتح بسعر 4.95 .

جدير بالذكر أن جميع أسعار الخضار والفاكهة تخفيض من 20 الى 30 % طبقا للسعر اليومى.

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مصر 365

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