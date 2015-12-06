«12» موهبة تدخل رابع مراحل سباق الفوز بلقب «the voice» السبت المقبل

تدخل 12 موهبة سباق الفوز بلقب برنامج «the Voice» بصيغته العربية، وذلك برابع الحلقات المباشرة، التى تقدم فى الثامنة مساء السبت 12ديسمبر المقبل على «MBC مصر».

وكانت حلقة امس السبت 5ديسمبر، قد بدات المنافسة فيها مع «فريق صابر» حيث ضمن حمزة الفضلاوي تأهله بتصويت الجمهور، وأنقذ هو كل من عبود برمدا ومحرزية الطويل.

وفي «فريق عاصي»، تأهلت نيرس بن قاقة التي حصلت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، وأنقذ عاصي كل من عمر دين، وعلي يوسف.

ومن فريق كاظم تأهلت نجاة رجوي بالتصويت، وأنقذ كاظم كل من كريستين سعيد ورضوان صادق، بينما شهد فريق شيرين، منح الجمهور صوته لنداء عودة، وأنقذت شيرين غسّان بن ابراهيم، وإياد بهاء.