هذه السيدة وضعت يدها في خل التفاح مرتين في الأسبوع قبل النوم ..عند معرفة السبب سوف تفعلون مثلها !

قبل بضعة سنوات كانت هذه السيدة تعاني من آلام مبرحة في المفاصل واليدين ,وبعد أن قام الاطباء بتشخيص حالتها ,اكتشف أنها تعاني من التهاب المفاصل الناجم عن العمل الشاق وسوء التغذية ,وبما أنها شخص لا يحب اللجوء إلى العلاج بالأدوية ,قررت أن تحاول إيجاد العلاج من خلال المواد الطبيعية ,وأضافت بإنها سعيدة بمافعلته وأن الطبيب هو من أخبرها بالعلاج من خلال خل التفاح ,ويجب الاستمرار بتطبيقه لفترة طويلة .

بالفعل بدأت في استخدامه في الشهر الأول ثلاث مرات في الأسبوع والآن بعد أن مضى شهرين من استعمال العلاج أصبحت تضع خل التفاح مرتين في الأسبوع قبل النوم ,بفضله تمكنت من الحد من التهاب المفاصل ,وأصبح ألم المفاصل يخف بشكل تريجي كل يوم ,وأضافت أيضاً بأنها استخدمت مشروب خل التفاح والماء مع قليل من العسل ,وهي تنصح الجميع بتطبيق هذا العلاج لأنها بالفعل استطاعت النجاح بالتغلب على هذا المرض نهائياً من خلال خل التفاح .

كما هو معروف أن آلام المفاصل هو شعور غير مريح للغاية ,الأمر الذي يجعل بالتأكيد صعوبة في أداء المهام والأعمال المنزلية ,إذا كنت تعاني من آلام المفاصل ,وتستخدم الأدوية لتخلص من هذا الألم ,فكما تعلمون جيداً أن العقاقير توفر راحة مؤقتة فقط ,وأفضل وسيلة للحد من الألم وأعراض التهاب المفاصل هو تغيير نمط الحياة ,بمافي ذالك النظام الغذائي ,يمكنك اللجوء اللجوء أيضاً إلى وسائل الطب البديل ,وخل التفاح هو واحد منهم .

طرق لاستخدام خل التفاح لتخلص من ألم المفاصل .

قم بمزج كوب واحد من خل التفاح مع ستة أكواب من الماء الدافئ,بعدها قم بنقع يديك أو القدمين في هذا المزيج ,إذا كنت تعاني من ألم في الرقبة أو غيرها في أجزاء جسمك ,طبق هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم في الشهر الأول ومرتين في الشهر الثاني .

قم بخلط ملعقتين من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ,وفرك هذا الخليط في المفاصل المؤلمة .

ضع ثلاث ملاعق من خل التفاح في 300 مل من الماء أو أي عصير ,يستهلك هذا المشروب ثلاث مرات يومياً قبل الوجبات .

خل التفاح هو سلاح ممتاز ضد آلام المفاصل ,وهو أيضاً أحد مضادات الأكسدة القوية ,مما يساعد على تطهير الجسم من السموم.

شبكةعيونالإخبارية

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