القضاء الإدارى يؤجل دعوى تطالب بوقف بث قناة ltc لجلسة 3 يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى مقامة من علاء الدين محمد عبد الحميد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والمقاولات، تطالب بوقف القرار السلبى بالامتناع عن وقف بث "قناة ltc" الفضائية، والغاء الترخيص الممنوح لها، لجلسة 3 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9219 لسنة 70 ق، كلا من الممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار المصرية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانونى لقناة ltc وآخرين .

وقالت الدعوى أن المدعى بتاريخ 15 أكتوبر الماضى فؤجى أثناء مشاهدته برنامج مصر الحديثه المذاع على قناة ltc بمقدم البرنامج شعبان رشاد قرنى وضيفه محمد القاسمى المحامى بتلفيق اتهامات وألفاظ السب والتشهير به، وذلك دون سبب من الواقع والقانون، وأنهم أسندوا إليه ادعاءات كاذبة للتشهير بسمعته.

وأضافت الدعوى أن ذلك يعد مخالفة لميثاق الشرف الإعلامى ومخالفة للضوابط العامة للعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية.

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