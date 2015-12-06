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وصول عادل حبارة معهد الأمناء لحضور جلسة الحكم عليه بتهمة قتل مخبر شرطة

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وصول عادل حبارة معهد الأمناء لحضور جلسة الحكم عليه بتهمة قتل مخبر شرطة وصول عادل حبارة معهد الأمناء لحضور جلسة الحكم عليه بتهمة قتل مخبر شرطة
وصل منذ قليل، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، الإرهابى عادل حبارة، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه في واقعة اتهامه بقتل مخبر شرطة بمباحث أبو كبير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
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