عضو بمنظمة التحرير: فلسطين تشهد صرخة الحرية والخلاص من الاحتلال

وصف زكريا الأغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، الهبة التى تشهدها الأراضى الفلسطينى هذه الأيام بأنها صرخة الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلى وليس إرهابا، كما تدعى إسرائيل.

وأضاف "الأغا"، فى تصريحات على هامش أعمال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين بالدول العربية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تنتهك الحقوق على مدار الساعة تكريسا للسيطرة ومنع الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن الجرائم التى راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطينى تؤكد الوجه القبيح للاحتلال واستمراره فى سياسة القتل والاعتداء والاعتقال ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة ومواصلة بناء المستوطنات قائلا، "الوضع خطير جدا ولم يعد قابلا للاحتمال".