الألمانية: نائب ميركل يحذر السعودية من تمويل التطرف الدينى فى ألمانيا

حذر نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابرييل المملكة العربية السعودية من تمويل التطرف الدينى فى ألمانيا.

وقال جابرييل الذى يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الشريك بالائتلاف الحاكم فى تصريحاته لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية فى عددها الصادر الأحد: "يتم تمويل مساجد وهابية فى جميع أنحاء العالم من المملكة العربية السعودية. وهناك الكثير من الإسلاميين الذين يشكلون خطرا ويأتون إلى ألمانيا من هذه المجتمعات".

وأضاف أنه على الرغم من أنه يتم الاعتماد على المملكة العربية السعودية لحل النزاعات الإقليمية، "فإنه يتعين علينا أن نوضح للسعوديين أن فترة التغاضى مضت".

وطالب نائب ميركل باتخاذ إجراء حاسم ضد المساجد الراديكالية فى ألمانيا، وقال: "هذه الأصولية الراديكالية التى تحدث فى المساجد السلفية ليست أقل خطورة من التطرف اليمينى".

وشدد على ضرورة أن تتدخل الدولة بمجرد أن يتم الدعوة للعنف وكراهية البشر، وقال: "يتعين علينا تطبيق المعيار ذاته مع السلفيين مثلما يحدث مع مرتكبى جرائم العنف المتطرفين".

ومن جانبه حذر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى توماس أوبرمان من انتشار الوهابية فى ألمانيا.

وبالنظر إلى إمكانية تمويل المملكة العربية السعودية للمساجد، قال فى تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج " الألمانية الأسبوعية فى عددها الصادر اليوم أنه يرى أنه من الضرورى "أن تكون هناك مراقبة دقيقة لهذه المساعى من خلال حماية دستورية ".

وأشار أوبرمان إلى أن الوهابية تمد "الأيديولوجية التامة" لتنظيم داعش وتسهم أيضا فى تطرف مسلمين معتدلين فى دول أخرى، وقال: "ومثل هذا الشيء لا نحتاجه ولا نرغبه فى ألمانيا ".

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