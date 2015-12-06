توم هانكس في فرنسا لتسويق فيلم «جسر الجواسيس»

يقوم النجم الأمريكي الكبير «توم هانكس» حاليًا بجولة في فرنسا للترويج لفيلمه «جسر الجواسيس» الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع في صالات العرض الفرنسية للمخرج الأكثر شهرة ستيفن سبيلبرج وسيناريو مات شارمان.

الفيلم يستند إلى قصة حقيقية تدور أحداثها في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حول شخصية جيمس دونوفان التى يلعبها توم هانكس، وهو محام أمريكي كبير يتم تجنيده من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية «CIA» خلال الحرب الباردة من أجل التفاوض على الإفراج عن طيار تم القبض عليه عندما تم إسقاط طائرة التجسس التي كان يقودها فوق روسيا

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مجلة الفرنسية «تي في ماجازين» قول «توم هانكس» إن المخرج سيتفن سبيلبرج – الذي عمل معه في ثلاثة أفلام سابقا وهى «سيفينج برايفيت رايان»، «كاتش مي إف يو كان» و«ذا ترمينال» التي نالت نجاحا كبيرا – هو من أقنعة وحمسه لبطولة هذا الفيلم حيث أن شخصية البطل فيها جانب إنساني كبير يشبهه كثيرا.