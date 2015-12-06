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قاضى إعادة محاكمة قتلة اللواء نبيل فراج يسمح لأهالى المتهمين بحضور الجلسة

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قاضى إعادة محاكمة قتلة اللواء نبيل فراج يسمح لأهالى المتهمين بحضور الجلسة قاضى إعادة محاكمة قتلة اللواء نبيل فراج يسمح لأهالى المتهمين بحضور الجلسة
سمح المستشار حسين قنديل رئيس محكمة الجنايات، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، لأسر المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، بحضور جلسة اليوم، وحرص الأهالى فور دخولهم على تحية ذويهم القابعين خلف القفص الحديدى، وطلبت منهم قوات التأمين الهدوء والجلوس فى المقاعد المخصصة لهم.

من جهة أخرى حرص الأطفال الذين حضروا جلسة اليوم بصحبة أسرهم، على تحية آبائهم والحديث معهم بالإشارة نتيجة الأقفاص الزجاجية التى تحول بينهم.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

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مصر 365