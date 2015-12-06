دفاع متهم بـ"أحداث كفر الشيخ": موكلى ليس له صلة بالإخوان وأطلب البراءة

استمعت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع فى جلسات إعادة محاكمة 132 متهماً، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم رقم 45 في القضية، والذى طالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى، ولشيوع الاتهام وعدم معقولية الواقعة.

وأضاف الدفاع أن موكله ليس له صله بالإخوان، وأن سبب تواجده في مكان الأحداث بمحيط استاد كفر الشيخ أنه يعمل فى نادى الطيران، وأن النادى كان يستأجر غرفتين داخل الاستاد، وأكد الدفاع أن موكله لم يتم ضبط بحوزته ثمة أسلحة، وفى آخر مرافعته طالب الدفاع ببراءة موكله.

كانت محكمة النقض قضت فى يونيو من العام الجارى، بقبول الطعن الذى تقدم به 132 متهمًا، على الحكم الذى صدر بحقهم فى القضية بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، لتقضى بإلغاء الحكم مع تحديد دائرة أخرى لنظر إعادة محاكمتهم.

ويحاكم المتهمون على خلفية أحداث الشغب التى اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، فى ضوء قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان، وما دار بها من اشتباكات مع عدد من الأهالى المؤيدين لخارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو، ووقعت بعض الإصابات بين الطرفين، قبل أن يتم إحالة المتهمين للنيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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