براءة صاحب محل هواتف محمولة بحلوان من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قضت الدائرة الخامسة عشر إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة مصطفى إسماعيل الفران صاحب محل بيع هواتف محمولة من تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ووجهت له تهم من بينها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوان والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، فضلاً عن اتهامه بحيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش"، وذلك خلال شهر أغسطس الماضى بدائرة قسم حلوان فى القضية المقيدة برقم 22183 لسنة 2015.

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