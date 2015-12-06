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بدء جلسة محاكمة "بديع" و104 آخرين بقضية "أحداث عنف الإسماعيلية"

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بدء جلسة محاكمة "بديع" و104 آخرين بقضية "أحداث عنف الإسماعيلية" بدء جلسة محاكمة "بديع" و104 آخرين بقضية "أحداث عنف الإسماعيلية"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار سعيد عابدين، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، ومن المقرر أن يتم سماع الشهود اليوم.

ومع بدء الجلسة، أثبت القاضى حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وتبين أن محمد بديع من بين الحضور اليوم، كما أمر القاضى بمنع دخول مصورى الصحف والقنوات الفضائية القاعة وتصوير وقائع الجلسة.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
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