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صاحب محل بقالة يستدرج طفلة ويحاول اغتصابها فى المنيا

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صاحب محل بقالة يستدرج طفلة ويحاول اغتصابها فى المنيا صاحب محل بقالة يستدرج طفلة ويحاول اغتصابها فى المنيا
تقدم والد الطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ببلاغ إلى قسم شرطة المنيا، يتهم فيه صاحب محل بقالة بدائرة بندر المنيا باستدراج ابنته ومحاولة اغتصابها، مما تسبب فى حدوث إصابات بها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى بالمديرية، يفيد باستدراج صاحب محل بقالة 43 سنة ومقيم ببندر المنيا طفلة 7 سنوات ومحاولة اغتصابها.

وبإجراء التحريات تبين أن والد المجنى عليها طلب منها شراء بعض احتياجات المنزل من أحد محلات البقاله ولم تعد إلى المنزل بعد مرور وقت طويل، مما دفع الأب لاستطلاع الأمر، فوجد ابنته عليها آثار دماء وإصابات طفيفة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم القبض عل صاحب المحل وإحالة الطفلة إلى مستشفى المنيا العام وجار العرض على النيابة.

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مصر 365