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الأمير خالد الفيصل: مؤسسة الفكر العربى تصدر تقريرها عن التكامل بين العرب

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الأمير خالد الفيصل: مؤسسة الفكر العربى تصدر تقريرها عن التكامل بين العرب الأمير خالد الفيصل: مؤسسة الفكر العربى تصدر تقريرها عن التكامل بين العرب
قال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مؤسسة الفكر العربى أن التقرير العربى الثامن للتنمية الثقافية الذى تطلقه مؤسسة الفكر العربى لهذا العام يتكون من 6 أبواب حول التكامل العربى واشكاليات الهوية العربية، كما يتضمن مجموعة من الوثائق الخاصة بالجامعة العربية.

جاء ذلك فى كلمته اليوم فى حفل إطلاق التقرير العربى الثامن للتنمية الثقافية الذى أعدته مؤسسة الفكر العربى، الذى عقد اليوم فى مقر الجامعة العربية برئاسة الامير خالد الفيصل وبحضور نخبة من رجال الفكر والثقافة والرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى، ورئيس المجلس المصرى الأوروبى.

وأكد الأمير الفيصل خلال كلمته على أن تلك هى المرة الأولى التى يكون موضوع مؤتمر مؤسسة الفكر والتقرير هو التكامل العربى، كما أنها المرة الأولى التى يتم فيها إعداد التقرير من خلال 6 ورش عمل عقدت فى الجامعة العربية على مدى أسبوعين بمعدل يومين للورشة الواحدة، وخصصت كل ورشة للعمل وحضرهم 120 خبير ومفكر وباحث.

وقال أن التقرير يعد الأول من سلسلة من الأبحاث والتقارير التى تعتزم مؤسسة الفكر العربى اصدارها فى السنوات القادمة، وهو ثمرة التعاون بين المؤسسة والجامعة.

وقدم الفيصل الشكر والتقدير للجامعة العربية على مشاركتها فى هذا العمل الكبير.
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