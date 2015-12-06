بالصور.. محافظ القليوبية يطالب بمنع مرور النقل على الطريق الزراعى يومين

قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أنه طالب وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى، بمنع مرور سيارات النقل الثقيل على الطريق الزراعى السريع للقادمين من القاهرة يومى الخميس والسبت، وإلزامهم استخدام الطريق الصحراوى فى هذين اليومين، لتخفيف الكثافات المرورية على الطريق فى أوقات الذورة.

وأوضح محافظ القليوبية فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه اقترح لوزير النقل فى خطاب رسمى أرسله، بتحديد مواعيد ليلية لمرور سيارات النقل على الزراعى من الساعة الـ10 مساء حتى السادسة صباحا مع الالتزام بالحمولة المقررة قانونيا طبقا للتراخيص نظرا لضيق الطريق وخطورة المقطورات عليه لاسيما وأن الطريق الزراعى لازال يخدم جميع محافظات الدلتا والوجه البحرى بالكامل وحركة النقل والمسافرين.

وأوضح المحافظ أن كثيرا من سيارات النقل الثقيل ذات الأوزان الكبيرة تغير مسارها ولاتلتزم بالمرور على طريق الإسكندرية الصحراوى المخصص لها هربا من تسديد الرسوم على البوابات، وهو الأمر الذى تسبب فى إتلاف الطريق الزراعى رغم أنه تم رصفه حديثاً، مما أدى لزيادة الشكوى من سوء حالة الطريق وصعوبة الحركة عليه.

وأشار إلى أن الطريق الزراعى غير مجهز إنشائيا لتحمل أوزان هذه السيارات وغير مهيأ لتلك الكثافات المرورية العالية، مطالباً بتكثيف الحملات المرورية من الإدارة العامة للمرور لوقف تجاوزات النقل الثقيل على الطريق يومياً والتوقف على جانبى الطريق فى أماكن غير مخصصة لذلك وهو الأمر الذى يتسبب فى اختناقات مرورية خاصة فى أوقات العودة من القاهرة فضلا عن وقوع بعض الحوادث نتيجة التوقف الخاطئ.

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