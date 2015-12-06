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الإمارات تدين جريمة اغتيال محافظ عدن

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الإمارات تدين جريمة اغتيال محافظ عدن الإمارات تدين جريمة اغتيال محافظ عدن

أدان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية جريمة اغتيال محافظ عدن الذي استهدفته أيادي الغدر والإرهاب اليوم.

وقال معاليه إن هذه الجرائم لن تثبط من عزمنا المشترك على عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق.

وأضاف أن دولة الإمارات وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الشقيقة لن تألو جهدا في سعيها إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأكد أن الجرائم الإرهابية التي تسعى إلى تقويض هذا التوجه لن تنجح أمام الإرادة الصلبة والمشتركة التي تجمع اليمنيين الشرفاء ودول التحالف العربي.

وعبر معاليه عن بالغ تعازيه للرئيس اليمني والحكومة اليمنية وأسر الفقيد ومرافقيه.

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