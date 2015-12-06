بالفيديو :تعرف على تفاصيل أبشع جريمة قتل فى البحيرة ضحيتها عروسين ومن الجانى

فى واحده من ابشع جرائم القتل الذى اهتز لها قلوب كل من عرف بها و الضحيه عريس وعروسه لم يمر على زواجهم سوى ايام قليله و قام برنامج خيط حرير الذى يتم اذاعته على قناه القاهره و الناس بمتابعه القضيه و ما حدثبها و الجريمه البشعه التى حدثت فى قريه أبو حمص التابع لمحافظه البحيره و قامت ام العريس القتيل المجنى عليه بحكايه ماذا حدث وكيف تم اكتشاف الجريمه و من هو القاتل الذى وصفته بالارهابى و قالت بأنه مثل داعش واكثر

وبأنه قام بقتل ثلاث ارواح وليس 2 وقالت بأن العروسه كانت حامل وان القاتل هو جارهم وقتلهم بدافع السرقه وقام بسرقه الذهب من يد العروسه و قام بقتل العريس ووضع فى يده السكينه حتى يظهر بأنه هو من قتل العروسه وبعد ذلك قتلها و لكن تم اكتشاف بأن احد اخر هو من قام بقتلهم بسبب عدد الطعنات الكثيره الذى قام بها القاتل و قالت ايضا ان القاتل يشرب الحشيش هو واخوته ويجب اعدامه شاهد التفاصيل بالكامل ف الفيديو

شبكةعيونالإخبارية

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