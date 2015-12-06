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بالفيديو :تعرف على تفاصيل أبشع جريمة قتل فى البحيرة ضحيتها عروسين ومن الجانى

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بالفيديو :تعرف على تفاصيل أبشع جريمة قتل فى البحيرة ضحيتها عروسين ومن الجانى بالفيديو :تعرف على تفاصيل أبشع جريمة قتل فى البحيرة ضحيتها عروسين ومن الجانى

فى واحده من ابشع جرائم القتل الذى اهتز لها  قلوب  كل من عرف بها   و الضحيه عريس وعروسه  لم يمر على زواجهم سوى ايام قليله و  قام  برنامج  خيط حرير الذى يتم اذاعته على  قناه القاهره و الناس   بمتابعه  القضيه و ما حدثبها و  الجريمه البشعه التى حدثت فى  قريه أبو حمص التابع  لمحافظه  البحيره     و قامت ام  العريس القتيل المجنى عليه   بحكايه ماذا حدث وكيف تم اكتشاف  الجريمه و  من هو القاتل الذى  وصفته بالارهابى و  قالت بأنه  مثل داعش واكثر

وبأنه قام بقتل ثلاث ارواح وليس 2   وقالت بأن  العروسه كانت حامل  وان القاتل  هو جارهم  وقتلهم  بدافع السرقه وقام بسرقه  الذهب من  يد العروسه و قام   بقتل  العريس ووضع فى يده السكينه حتى  يظهر  بأنه هو من قتل العروسه وبعد ذلك قتلها و لكن  تم اكتشاف  بأن احد اخر هو من قام بقتلهم  بسبب  عدد الطعنات الكثيره الذى   قام بها  القاتل و قالت ايضا ان القاتل  يشرب الحشيش هو واخوته ويجب  اعدامه  شاهد التفاصيل بالكامل  ف الفيديو

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