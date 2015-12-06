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حكمدار الإسكندرية يتفقد تأمينات اللجان الانتخابية بمدارس الرمل

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حكمدار الإسكندرية يتفقد تأمينات اللجان الانتخابية بمدارس الرمل حكمدار الإسكندرية يتفقد تأمينات اللجان الانتخابية بمدارس الرمل
تفقد اللواء زكى صلاح حكمدار الإسكندرية ونائب مدير أمن الإسكندرية، التأمينات والخدمات المتمركزة أمام المقرات واللجان الانتخابية بدائرة الرمل.

وشدد اللواء زكى على حسن معاملة الناخبين ومساعدتهم فى الوصول إلى لجانهم للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.

ويصوت بدائرة الرمل 647 ألفا و243 ناخبا فى 301 لجنة فرعية لـ 67 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين.

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