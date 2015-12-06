إقبال ضعيف للناخبين على لجان دائرتى بنى سويف والواسطى

شهدت لجان دائرتى بنى سويف والواسطى إقبالا ضعيفا، فى الساعة الأولى من بدء استقبال الناخبين، وأكدت المستشارة إسراء مجاهد، رئيس اللجنة رقم 170 بمدرسة الشهيد أنور السادات الإعدادية بمدينة بنى سويف، قيام 4 ناخبين فقط بالإدلاء بأصواتهم.

وفى لجنة 169 بذات المدرسة، أشارالمستشار محمد مغربى، رئيس اللجنة، إلى أنه لم يدل سوى 7 ناخبين من إجمالى 1686 ناخبا لهم حق التصويت، وأضافت المستشارة هبة بكرى رئيسة اللجنة رقم 175 بمدرسة الحديثة بنات، أن اللجنة لم تشهد أيضا سوى تصويت 7 ناخبين، ولم يختلف الحال فى دائرة بندر ومركز الواسطى، حيث كان الإقبال ضعيفا فى المدينة، وزادت نسبته فى قرى المرشحين.

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ75 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين"بـ"الثانية"

>وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين، كما ألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم "القضاء الادارى "بادراج " عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين.



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