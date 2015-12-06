جلسة صلح بين عائلتى "أبو سحلى " و"المخالفة" بفرشوط قنا الجمعة المقبل

أكد الشيخ أحمد عبد اللطيف الكلحى، عضو لجنة المصالحات بقنا، أنه بعد عشرات الجلسات تم الاتفاق على إنهاء الخصومة الثأرية الأشهر بمحافظة قنا، والتى راح ضحيتها 12 شخصا وأصيب العشرات من أبناء مركز فرشوط بين عائلتى "أبوسحلى" و"المخالفة" بفرشوط الجمعة المقبل.

وأضاف "الكلحى"، أن الصلح المقرر انعقاده داخل قاعة كليوباترا فى استاد قنا الرياضى، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأن العائلتين اتفقتا على التنازل عن كافة القضايا بينهما، حتى يعود الأمان إلى المدينة.

يأتى ذلك على خلفية الخصومة الثارية الأشهر بمحافظة قنا بين العائلتين والتى وقعت منذ عدة سنوات بمدينة فرشوط، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات من أبناء العائلتين.