إحباط تهريب نصف مليون صاروخ ألعاب نارية وشماريخ بميناء بورسعيد

أحبطت جمارك بورسعيد بالتنسيق مع إدارة أمن الموانئ ببورسعيد من، تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور استيرادها داخل حاويتين بميناء بورسعيد.

كانت معلومات وردت للمساعد وزير الداخلية لتأمين محور قناة السويس تلقي معلومات تفيد بعزم إحدى شركات الاستيراد والتصدير تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظورة داخل الحاويتين أرقام «tghu 8954240» و «ecmu 9653220».

و علي الفور تم عرض المعلومات علي الجهات الرقابية وتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الادارة العامة لترقب وصول الحاويات للميناء بورسعيد.

وبتشكيل لجنة جمركية امنية لفتح الحاوية تم العثور على كمية 1061 كرتونة مخالفة بها ألعاب نارية بإجمالى 450528 شمروخ 5 و6 و8 طلقة محظور دخولها البلاد.

تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى وأخطار النيابة اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركي.

المراسل: جمال نوفل