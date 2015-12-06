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صور| تواصل عملية إصلاح كوبري مشاة قليوب بعد تعرضه لانهيار جزئي

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صور| تواصل عملية إصلاح كوبري مشاة قليوب بعد تعرضه لانهيار جزئي صور| تواصل عملية إصلاح كوبري مشاة قليوب بعد تعرضه لانهيار جزئي

كوبري مشاة قليوب

تواصل الهيئة العامة للطرق والكباري إصلاح  كوبري أبو جمعة للمشاة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد تعرضه، صباح اليوم، لانهيار جزئي، وسقوط بعض قطع الصاج والحواجز الخاصة به، بحسب بيان لوزارة النقل.

وأضافت “النقل”، في بيان لها، أن قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري تواجدوا في موقع الحادث ويتابعون عملية إصلاح الكوبري وإعادته كما كان.

كان كوبري المشاه “ بقرية كفر أبو جمعة ” بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية قد تعرض، صباح اليوم، إلى انهيار جزئي، وسقوط بعض قطع الصاج والحواجز الخاصة به، دون وقوع أي ضحايا أو خسائر في الأرواح، وقالت غرفة عمليات مرور القاهرة إن  اصطدام إحدى السيارات بكوبري مشاة قليوب هو ماأدى إلى انهيار جزئي به.

 

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