إصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

أصيب ثلاثة أشخاص إصابات متفرقة في حادث تصادم بطريق السادات كفر داود الإقليمي.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الإقليمي السادات كفر داوود دائرة المركز.

بالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم ” 71939 ملاكي منوفية ” قيادة ” أشرف ح ع “38 سنة، محامي حر ومقيم بقرية غمرين دائرة مركز منوف، والسيارة رقم ” 75636 نقل منوفية ” قيادة ” محمود ف ع “33 سنة، عامل ومقيم مدينة منوف.

وبالمعاينة تبين أن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة الأولى تجاه الثانية والاصطدام بها، ونجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى بنزيف من الأنف والأذن وكدمات متفرقة بالجسم، ولا يمكن إستجوابه، ومرافقه” على ش ع ” 33 سنة، عامل ومقيم بقرية منشأة سلطان دائرة مركز منوف بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالركبة اليسري، وقائد السيارة الثانية وأصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام وتحويل الأول إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، وحدثت تلفيات بالمركبتين وتم التحفظ عليهما.

وبسؤال كل من قائد السيارة الثانية والمصاب الثاني أكدا مضمون ماجاء بالفحص، تم كليف إدارة البحث الجنائي بمباشرة التحقيقات، وبالتحري حول الواقعة.

تم تحرير المحضر رقم 16013 جنح مركز السادات، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.