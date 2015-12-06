هيئة الارصاد الجويه خلال 48 ساعه ستضرب مصر عاصفه هي الاسوء منذ 5 اعوام تعرف على التفاصيل

صرح الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجويه عن مفاجئات كبيره ستحدث فى مصر خلال الساعات القليله المقبله وتعتبر تلك الموجه البارده القادمه من شمال اوربا هى الاعنف والاقصى خلال 5 سنوات مضت كما صرح الدكتور احمد عبد العال ان من المنتظر ان تشهد محافظات الصعيد ومحافظات البحر الاحمر بالاضافة إلى محافظات الدلتا والقاهره انخفاض حاد فى درجات الحراره يقدر ب 6 درجات , الجدير بالذكر انه صرح ان تلك الموجه شديده البروده قادمهخ من شمال اوربا حيث شهدت انجلترا فى الساعات القليله المنقضيه العديد من الامطار والسيول وموجه كبيره من السحب والامطار المتواصله التى اثرت بشكل كبير على سير الحياه اليوميه فى انجلترا . وفى اجراء احترازى صرح به الدكتور ” وحيد سعودي ” المتحدث الرسمى باسم هيئة الارصاد الجويه ضروره ارتداء المواطنين ملابس شتويه ثقيله وخاصة فى الليل حيث ستنخفض درجات الحراره بشكل اكبر عن الصباح هذا بالاضافه إلى احتمال سقوط امطار غزيره فى الساعات القليله المقبله وذلك على المحافظات الشماليه ” الاسكندريه و مطروح ” .

شبكةعيونالإخبارية

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