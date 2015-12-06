بالصور.. توافد الناخبين على اللجان بدمنهور وسط استنفار أمنى

توافد المئات من أهالى بندر ومركز دمنهور على اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام اللجان، بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين اللجان، تحسبا لأى خروج على القانون.

وقامت قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة برفع حالة الاستعداد والاستنفار الأمنى حول اللجان، حيث تم وضع الحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات والسماح للمواطنين بالمرور.

فيما تفقد قبل قليل العقيد حسن مغازى المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة لجنة مدرسة الثانوية الميكانيكية بدمنهور، واطمأن على الحالة الأمنية بمحيط اللجان.

ومن المفترض أن يصوت بدائرة مركز وبندر دمنهور 551 ألفا و752 ناخبا بـ268 لجنة فرعية لـ51 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى، بسبب إدراج "مبروك زعيتر" ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بنى سويف"، وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبا لـ 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم "الثانية "بـ13 محافظة.



>