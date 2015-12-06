رفع 2075 طن قمامة بمركز القوصية وتحرير 124 محضر إشغال خلال شهر

قال بدرى محمد رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط ، أنه تم رفع 2075 طن قمامة من مدينة القوصية والوحدات المحلية القروية التابعة لها.

وأوضح بدرى أنه تم رفع 1160 طن بمدينة القوصية و235 طن بقرية مير،و300 طن بالمنشأة الكبرى و230 طن بقرية فزارة و150 طن بقرية بنى قرة مشيرا إلى نقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة بالجبل الغربى تجاه قرية المنشاة الكبرى وذلك لفرزها والإستفادة منها.

وأضاف بدرى محمد انه تم تحرير 124 محضر إشغال طريق ورفع الإشغالات من شارع المركز ومن أمام المحلات بشارع الجلاء منوها انه تم تنفيذ 26 إزالة فورية لحالات تعدى على أراضى زراعية بمركز القوصية كما تم تحرير 18 محضر تنظيم وتعد على أملاك الدولة كما تم تنفيذ قرارين إزالة تنظيم ومحضر أملاك دولة بقرية المنشأة الكبرى كما تم إزالة 26حالة تعدى على أراضى زراعية بقرية بنى قرة و8 حالات بقرية مير و8 حالات بقرية فزارة.

وأشار رئيس مركز ومدينة القوصية إلى صيانة وإصلاح الكشافات على الطريق السريع بالمحاور الرئيسية ومداخل المدينة ومنطقة عمرو وتنظيفها وتغيير المكسور وفى مجال التموين تم عمل حملات تموينية على المخابز والمحلات والتى أسفرت عن تحرير 77محضر مخالفات تموينية.

وأوضح بدرى أنه تم الموافقة على 42 طلب مياه و76طلب إنارة بقرية المنشأة الكبرى كما تم تركيب 63 لمبة 85 وات وتم إصلاح 13 كشاف كما تم تمهيد الطرق فى دائرة الوحدة المحلية وتم مسح المطبات ورفع المخلفات.

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