لأول مرة فى مصر.. جامعة أسيوط تسضيف ورشة عمل مائية لمناظير الكتف

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق الدورة التدريبية الشاملة، والتى احتوت على ورشة عمل مائية Wet Lab لمناظير الكتف لأول مرة فى مصر ، والتى نظمتها وحدة مناظير المفاصل، وإصابات الرياضة، بالتعاون مع قسم التشريح بمستشفى أسيوط الجامعى.

وتعقد الورشة، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب، والدكتور أسامة فاروق نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأعلن الدكتور حاتم جلال زكى الأستاذ بقسم العظام ورئيس الدورة، أن الورشة هى الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، والتى يتم تدريب المشاركين فيها على أكتاف طبيعية، وهو ما يُعد أعلى مستويات التدريب المتميز للجراحين، أسوة بدول العالم المتقدمة فى هذا المجال، مما يتيح الفرصة للمحاكاة الواقعية لما يحدث فى غرفة العمليات.

وأضاف حاتم جلال، أن الدورة تضمنت أيضاً استخدام الموديلات الصناعية، وإجراء 12 عملية جراحية لمناظير الكتف علي المرضى بمستشفى أسيوط الجامعي، بمشاركة نحو 34 متدرب من المتخصصين فى هذا المجال من مصر والسودان والإمارات.