غدا..مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية الـ14 لإدارة المستشفيات بالأردن

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، فى العاصمة الأردنية عمان، غدا الاثنين، المؤتمر العربى الرابع عشر للاتجاهات الحديثة فى إدارة المستشفيات تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى استدامة الخدمات الصحية" فى الفترة من 7- 9 ديسمبر الجارى، وذلك تحت رعاية وزير الصحة الأردنى.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة أن استمرار عقد المنظمة لهذا المؤتمر وصولا لدورته الرابعة عشر إنما يأتى انطلاقا من دور المنظمة فى دعم ورفع مستوى كفاءة الإدارة العربية فى جميع القطاعات، موضحا أن إدارة الرعاية الصحية تعد أحد أهم هذه القطاعات، فالارتقاء بمستوى الإدارة الصحية يصب مباشرة فى مصلحة المواطن العربى، وله انعكاسات هامة على التنمية الإدارية، والبشرية، والاجتماعية، وفى كافة المجالات.

وأوضح مدير المنظمة الإدارية أنه بالنظر إلى الواقع الحالى تواجه معظم دول العالم تضخماً كبيراً فى الطلب على الرعاية الصحية، وتشهد مختلف دول العالم نمواً مُطّرداً فى الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية مما يُشكل عبئاً ثقيلا على موازناتها، مما دفع بالدول البحث عن سبل جديدة لتمويل وتشغيل ‏مستشفياتها؛ ومن بينها الدول العربية التى لا تزال تعانى من ازدياد تكاليف الرعاية الصحية وقد قامت الحكومات بالبحث عن طرق وآليات جديدة لمواجهة هذا الطلب المتزايد على الرعاية الصحية، والنفقات الضخمة التى تحتاجها تلك الرعاية وترهق كاهل الموازنة العامة للحكومات، باعتبارها من الخدمات ذات القيمة الاجتماعية المهمة للسكان.

وأشار الدكتور ناصر القحطانى إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومن واقع ملامستها لهذه الحقائق، من خلال سلسة المؤتمرات السابقة التى تم عقدها، فقد توصلت إلى أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى استدامة الخدمات الصحية هو من الموضوعات التى تنال حظا وفيرا من الاهتمام لدى متخذى القرار فى هذا القطاع.

وأضاف القحطانى أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الرعاية الصحية، ودراسة وتحليل كيفية استدامة الخدمات الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين، والتعرف على استراتيجيات تحسين وإدارة تمويل الرعاية الصحية وإدارة التكاليف، وكذلك مناقشة المشاكل والتحديات التى تواجه هذا النموذج من الشراكة فى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعرف على تجارب وخبرات الدول فى مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الرعاية الصحية.

ونوه القحطانى بالدور الفاعل لشركاء المنظمة فى عقد هذا المؤتمر الحيوى والهام حيث سيعقد المؤتمر بالتعاون بين المنظمة، ومجموعة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية، والمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، وجمعية المستشفيات الخاصة الأردنية، ونقابة الأطباء الأردنية، وجمعية المستشفيات الأردنية.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر مشاركون من 15 دولة عربية وأوربية وهم مصر والأردن والجزائر والسعودية والمغرب وتونس والإمارات ولبنان والكويت والعراق ولبنان وقطر وليبيا وبريطانيا والفلبين.

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