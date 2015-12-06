الصندوق الاجتماعى بأسيوط يستقبل 420 شابا للحصول على قرض مشروع جمعيتى

تقدم 75 شابا من محافظة أسيوط ، بأوراقهم إلى الصندوق الاجتماعى، للحصول على قرض مشروع جمعيتى الذى أطلقته وزارة التموين بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى الأسبوع الماضى، والذى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية، وفقا لشروط حددتها الوزارة.

وقال رميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعى بأسيوط، إن فرع الصندوق استقبل حوالى 420 شابا للاستفسار عن المشروع وشروطه، بينما تقدم فعليًا منهم بالأوراق اللازمة خلال الأربعة أيام منذ فتح باب التقديم حوالى 75 شابا طالبين الحصول على القرض المخصص للمشروع، ويقوم الصندوق بالرد على المتقدم بالموافقة على المشروع خلال أسبوعين على الأكثر، لإجراء التحريات والتأكد من جدية المتقدم خاصة أن القرض يقدم بلا أى ضمانات مالية أو عقارية أو غيره.

وأوضح "عبد الحسيب" أن المشروع يتضمن منح قروض تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه لبيع السلع التموينية وفروق الخبز، وكذلك البيع الحر، لافتا إلى أن القرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات، ويشمل أيضا تجار السلع التموينية، الحاليين الراغبين فى تطوير منافذهم، بالإضافة للشباب، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة، وقدتم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية، ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية على أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلوا على هذه المنافذ السلعية.

وأكد "عبد الحسيب" أن الشروط التى على أساسها سيتم منح القرض السلعى للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هى أن يكون لديه محل لايقل مساحته عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط مدته لا تقل عن 5 سنوات أو تمليك، والسن لا يقل عن 21 عاما ولايزيد على 45 عاما وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أى أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعى، مشيرًا إلى أن القرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات.

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