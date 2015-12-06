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لتخفيف الألم.. الزنجبيل والكركم بدائل طبيعية للترامادول المدمر للصحة

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لتخفيف الألم.. الزنجبيل والكركم بدائل طبيعية للترامادول المدمر للصحة لتخفيف الألم.. الزنجبيل والكركم بدائل طبيعية للترامادول المدمر للصحة
يستخدم البعض الترامادول بهدف علاج آلام الجسم بداية من الآلام الخفيفة إلى المعتدلة والقوية، وهو ما يكون بداية لطريق الإدمان حيث يعمل بنفس طريقة المورفين، لأنه يؤثر أيضا على الجهاز العصبى المركزى، وأحيانا يصفه الأطباء للمرضى بأمراض خطيرة تسبب آلاما غير محتملة إذا كانت المسكنات العادية لا تستجيب معهم.

وأوضح الباحثون عبر موقع “Web MD”، أن الكركم من التوابل التى تحتوى أيضا على خصائص تخفيف الآلام، ووفقا للدراسات الأخيرة، فإن هذه العشبة لديها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان التى يمكن أن تحسن كثيرا من الحالة الصحية، كما أنه يساعد فى تحسين الدورة الدموية ومنع تجلط الدم.

ويعتبر الكركم بديلا طبيعيا رائعا للترامادول ومسكنات الألم الأخرى، حيث يمكن استخدامه لعلاج الألم، وبدلا من ذلك، يمكن إضافته إلى الأكل كبديل عن الملح والفلفل.

وأشار الباحثون إلى أن الزنجبيل يشبه الكركم تماماً وله خصائص مضادة للالتهابات و يمكنه علاج الألم، ولا تقتصر فوائده على ذلك فقط، لكنه يخفف الغثيان والصداع ووجع العضلات وتشنجات الحيض، ويمكنه أيضاً تحسين الدورة الدموية.

ويعتبر الزنجبيل واحدا من الأعشاب التى يوصى بها المعالجون بالأعشاب لوقف نزلات البرد والأنفلونزا خلال موسم الشتاء.

ولتحقيق أفضل نتائج، يمكن عمل الشاى بالزنجبيل، عن طريق تقطيع جذور الزنجبيل وغليها لمدة 10 دقائق، وشرب الماء المنقوع.
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