رويترز: داعش تتبنى اغتيال محافظ عدن

أفادت وكالة رويترز للأنباء في نبأ عاجل، أن تنظيم داعش تبنى عملية اغتيال محافظ عدن اللواء جعفر سعد والذي لقي مصرعه، منذ قليل.

واستهدف موكب سعد بسيارة مفخخة، منذ قليل، بمنطقة التواهي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة عبر مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ للوصول إلى اتفاق للسلام بين الأطراف اليمنية، وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تصريح لقناة العربية في وقت سابق إن محادثات للسلام في اليمن ستعقد في 15 من ديسمبر الجاري.

وقال نائب محافظ عدن بدر معاون السعيد إن التحقيق سيجرى في الحادث.