2 ديسمبر اليوم الأهم في حياة شعب الإمارات

حضر الشيخ مانع بن حشر بن مانع آل مكتوم الاحتفال الذي أقامته رابطة «أمهات روح الاتحاد» تحت رعايته بحديقة أم سقيم بمناسبة اليوم الوطني الـ44 على قيام الاتحاد ووجه كلمة بهذه المناسبة قال فيها:

في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا يسرني أن أرفع أسمى آيات التهنئة الى مقام القيادة السامي داعيا المولى عز وجل أن ترتفع رايات دولتنا الى عنان السماء وأن يرتقي اتحاد إماراتنا الى آفاق أرحب.

إنها لذكرى غالية علينا جميعا يوم أن ارتفع علم دولتنا عاليا خفاقا يوم الثاني من ديسمبر عام 1971 الى عنان السماء ومنذ ذلك اليوم الى اليوم تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات عظيمة في شتى المجالات حتى أصبحت نموذجا يحتذى بين الأمم في شتى بقاع الأرض.

سيظل الثاني من ديسمبر من كل عام الذكرى الأهم في حياة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة تتوارثه الأجيال ليكون نبراسا تهتدي به الى مستقبل زاهر.

تقدير

إن «أمهات روح الاتحاد» فكرة تستحق منا كل التقدير والاحترام خاصة وأنها تعمل على تنشئة أبنائنا على حب الوطن وتعريفهم بالإنجازات التي تحققت على مدى أكثر من أربعة عقود.

كما قدم التهنئة الى رئيسة وفريق عمل «أمهات روح الاتحاد» على الجهود التي قمن بها من أجل تحويلها من حلم الى حقيقة تساهم عاما بعد آخر في تعميق الانتماء للوطن وإقامة احتفالات تليق به ليس فقط بالزينات والأغاني ولكن بالقيم والمعاني.