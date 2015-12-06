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محمد بن راشد يصدر ثلاثة مراسيم بترقية قضاه في محاكم دبي

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محمد بن راشد يصدر ثلاثة مراسيم بترقية قضاه في محاكم دبي محمد بن راشد يصدر ثلاثة مراسيم بترقية قضاه في محاكم دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المراسيم رقم (33)، و(34)، و(35) لسنة 2015 بترقية عدد من قضاة محاكم دبي.

ونصّ المرسوم رقم (33) لسنة 2015 على ترقية قضاة محكمة الاستئناف: يحيى الطيب إبراهيم أبو شوره، وعمران محمود عبد المجيد محمد، وشريف حسن عبد الحميد سلام، إلى درجة قاضي تمييز.

كما نصّ المرسوم رقم (34) لسنة 2015 على ترقية قضاة المحكمة الابتدائية: عصام الدين كامل محمد عامر، ونصر الدين أحمد علي نصر، ومحمد سعد محمد محمد خليل، ومصطفى محمود علي الشرقاوي، وإسماعيل محمد الحسيني حسن إبراهيم يونس، وأحمد علي عبد الحكم عمارة، ومدحت محمد إبراهيم منصور، إلى درجة قاضي استئناف.

ونصّ المرسوم رقم (35) لسنة 2015 على ترقية على ترقية قاضي المحكمة الابتدائية خليل مصطفى محمد خليل إلى درجة قاضي استئناف، على أن يُعمل بهذه المراسيم اعتباراً من 1/7/2015، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
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