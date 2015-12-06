أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة:الآلام المزمنة تجعل النساء أكثر ارتباطا بالعقاقير المخدرة من الرجال

Google+ Print
دراسة:الآلام المزمنة تجعل النساء أكثر ارتباطا بالعقاقير المخدرة من الرجال دراسة:الآلام المزمنة تجعل النساء أكثر ارتباطا بالعقاقير المخدرة من الرجال
كشف دراسة أجراها فريق من الباحثين الكنديين فى جامعة "ماك – ماستر دى هاميلتون" على 503 أشخاص فى 13 مركزا طبيا يستخدمون المسكنات المخدرة من الأفيون أو المخدرات الأخرى، تبين أن 37.7% من الرجال و51.6% من النساء أنهم يعالجون بالعقاقير المخدرة من الأفيون، ويرجع ذلك إلى أن المرأة معرضة أكثر من الرجل للآلام المزمنة.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة المرضى الذين يعالجون بعقاقير الأفيون فى الولايات المتحدة المريكية ارتفعت بمقدار 30% خلال الخمسين عاما الماضية.. أما فى فرنسا فأشار الدكتور "إيف – ايدك" طبيب الأمراض النفسية فى مستشفى "لابيتيه – سالبتريار" إلى أن هناك خمسة عقاقير مخدرة من الأفيون، وهى "المورفين – وفينتانيل – أوكسيكودون – ترامادون – كوداين" تستخدم فى علاج الآلام المزمنة غير المصاحبة لأمراض السرطان، كما أن الطبيب يأخذ حذره عند كتابة هذه العقاقير للمريض، حيث إنه يحدد الفترة العلاجية حتى فى حالة عدم فاعليته .

كما أن هذه العقاقير لا تستخدم فى حالات الصداع النصفى والأورام الليفية .
>وأفادت الدكتورة "إليزابيث – كولين" المسئولة عن وحدة الآلام فى مستشفى "لابيتيه" أن كل مريض يعانى من الآلام المزمنة والمبرحة عليه أن يجمع بين هذه العقاقير والعلاج النفسى حتى يتم تحديد أسباب هذه الآلام المزمنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365