دراسة:الآلام المزمنة تجعل النساء أكثر ارتباطا بالعقاقير المخدرة من الرجال

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة المرضى الذين يعالجون بعقاقير الأفيون فى الولايات المتحدة المريكية ارتفعت بمقدار 30% خلال الخمسين عاما الماضية.. أما فى فرنسا فأشار الدكتور "إيف – ايدك" طبيب الأمراض النفسية فى مستشفى "لابيتيه – سالبتريار" إلى أن هناك خمسة عقاقير مخدرة من الأفيون، وهى "المورفين – وفينتانيل – أوكسيكودون – ترامادون – كوداين" تستخدم فى علاج الآلام المزمنة غير المصاحبة لأمراض السرطان، كما أن الطبيب يأخذ حذره عند كتابة هذه العقاقير للمريض، حيث إنه يحدد الفترة العلاجية حتى فى حالة عدم فاعليته .
كما أن هذه العقاقير لا تستخدم فى حالات الصداع النصفى والأورام الليفية .
>وأفادت الدكتورة "إليزابيث – كولين" المسئولة عن وحدة الآلام فى مستشفى "لابيتيه" أن كل مريض يعانى من الآلام المزمنة والمبرحة عليه أن يجمع بين هذه العقاقير والعلاج النفسى حتى يتم تحديد أسباب هذه الآلام المزمنة.