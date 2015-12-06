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محافظ بنى سويف يتفقد استراحات القضاة للاطمئنان على إجراءات تأمينها

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محافظ بنى سويف يتفقد استراحات القضاة للاطمئنان على إجراءات تأمينها محافظ بنى سويف يتفقد استراحات القضاة للاطمئنان على إجراءات تأمينها
تفقد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف اليوم، استراحات القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بمركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل، وفندق جرين هاوس بميدان الزراعيين وقرية الأسيوطي بمركز الواسطى، للتأكد من إتخاذ كافة إجرءات التأمين اللازمة، في حضور المستشار محمد البنا رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية واللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف.

وأضاف بيان للمحافظة منذ قليل، أن محافظ بنى سويف سبق له تفقد استراحات القضاة مساء أمس لمتابعة قوات التامين من الجيش والشرطة، بالإضافة إلي تواجد الحواجز الحديدية وتامين كافة الطرق المؤدية إلى هذه الاستراحات.

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ 75 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين"بـ"الثانية"
>وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين.

كما ألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم "القضاء الادارى "بادراج " عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين.

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