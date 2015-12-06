رئيس مدينة قليوب: جارى رفع آثار كوبرى "أبو جمعة" المنهار

قال اللواء طارق زايد رئيس مجلس مدينة قليوب، أن السبب في انهيار كوبرى المشاه بالمدينة، هو اصطدام سيارة نقل حمولتها مرتفعة به، مما أدى إلى إنهيار جزء منه.

واضاف زايد، أن المحافظة دفعت بأوناش لرفع آثار الحادث، وسيتم إعادة الأمور لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الإزالات .

يذكر أنه تعرض فجر اليوم، كوبرى مشاة كفر ابو جمعه بقليوب، والذى أدى إلى إنهيار أجزاء منه وسقوط الصاج الخاص به، ولم يسفر الحادث عن أي خسار بشرية، وجارى رفع آثار الحادثة بواسطة قوات الحماية المدينة ومجلس المدينة.

- صحافة المواطن: بالصور..انهيار أجزاء من كوبرى مشاه بقليوب دون إصابات

>

>