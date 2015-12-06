وصول 150 سيارة لموانى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة.

ويشهد ميناء الأدبية اليوم مغادرة السفينة سما وعلى متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة والسفينة سبيرو وعلى متنها 8 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 643 راكب و62 سيارة و10 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 85 شاحنة و11راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 84 شاحنة و 5 راكب.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال استقبال السفينة وادى صدر وعلى متنها 63 الف طن قمح استرالى والعبارة مسرة وعلى متنها 270 راكب و17 سيارة و19 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و16 سيارة و11راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 34 شاحنة و5 راكب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 360 راكب و1 سيارة و 2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 3 براد و2 تريلا.

وعلى جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 526 راكب منهم 44 معتمر و1 سيارة والعبارة بابل وعلى متنها 47 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 21 براد و 5 تريلا، كما غادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 229 راكب منهم 44 معتمر و1 باص عمرة و 6 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 29 براد و13 تريلا.