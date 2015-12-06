"تعليم الشرقية": تعليق الدراسة أسبوع بمدرستين فى بلبيس لدواعى أمنية

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد ،تعليق الدراسة لمدة أسبوع بمدرستي منية سنتا بمركز بلبيس، وذلك لدواعى أمنية .

وأكد مصدر بمركز شرطة بلبيس، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار نابع كنوع من الحرص علي حياة الطلاب والمدرسين، خاصة بعد مقتل أحد الأشخاص، على يد أحد أفراد عائلة أخرى ، ووجود مايقرب من 18 مدرسة ومدرسة من عائلتى القاتل والقتيل في المدرستين بالإضافة إلي التلاميذ، وتخوف القائمين على العملية التعليمية من حدوث أى تداعيات بين أفراد العائلتين داخل الدراسة، وذلك لحين ضبط المتهمين.

تلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبداللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول " محمد زكريا صقر " 43 عامل بالعاشر ومقيم العاشر ،لمستشفي بلبيس العام جثة هامدة إثر إصابته بطلق خرطوش .

وتبين من التحريات التي بأشرها الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس ، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب ،قيام " رضا ع ع " 18 سنة فران مقيم منية سنتة ، بقتل المجني عليه خلافات قديمة بين العائلتين ، حيث أكدت التحريات ،قيام المتهم بالتربص بالمجني عليه أثناء قيامه بشراء أدوات سباكة لشقته بالقرية وقام بإصابته بالخرطوش ولاذا بالفرار وجاري ضبطه