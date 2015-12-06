فايزة أبو النجا تناقش مذكرة مجموعة حوض النيل حول سد النهضة الإثيوبى

أكد مصدر مطلع بمجموعة حوض النيل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تسلم بالفعل المذكرة التى رفعتها مجموعة حوض النيل حول أزمة سد النهضة الإثيوبى.

من جانبها، استقبلت السفيرة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس للأمن القومى، عدد من أعضاء المجموعة فى التخصصات الأساسية التى تشمل هندسة المياه والرى إضافة للأبعاد القانونية والسياسية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم مناقشة المذكرة التى تم تقديمها وملاحظات المجموعة على المعالجة الحالية للأزمة وطبيعة الأزمة ككل، وكذلك السيناريوهات المتوقعة والمستقبلية، وأبلغت أبو النجا أعضاء المجموعة بشكر الرئيس السيسى وتقديره للجهد المبذول ودوافعه الوطنية.

واستمرت المناقشات لمدة 5 ساعات، وطلبت أبو النجا عدة دراسات تقييميه لمواضيع مختلفة متعلقة بسد النهضة، و التحرك السياسى والدبلوماسى، وثغرات التفاوض ،وتوصيات بالتحرك المستقبلى ومتطلبات التحرك المصرى من ناحية الملفات المطلوبة واعدادها وفريق العمل، وكذلك مراجعة وتقييم لمعدلات تقدم البناء للسد على ضوء أحدث صور للاقمار الصناعية.