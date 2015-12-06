"النقل" ترسل فريق طوارئ لكوبرى مشاة قليوب وتحويلات مرورية بطريق الإسكندرية

أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن سيارة تحمل حمولات ذات ارتفاع أعلى من المسموح به اصطدمت بكوبرى مشاة قليوب وحركته من موقعه، مما أدى الي توقف حركة مرور طريق قليوب/ شبرا .

واضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهيئة بادرت وأرسلت أوناش تابعة لها لإصلاح هذا الكوبرى، وإعادته على الأعمدة التى تحرك من عليها.

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى، أنه سيتم الانتهاء من أعمال إصلاح الكوبرى خلال ساعات، من أجل استنئاف حركة المرور المتوقفة، وأن الاوناش تجرى حاليا أعمال الإصلاح.

من جانبه، صرح اللواء رفعت حتاته مستشار وزير النقل، لتأمين المرافق والمشرف علي غرفة أزمات الوزارة، أنه في تمام الساعة 6.20 صباحاً ،أبلغ مركز أزمات الوزارة بحدوث اصطدام سيارة مقطورة محملة بأحمال زائدة أسفل كوبري أبو جمعة" كوبري مشاه " ، مما أدى إلى حدوث شرخ فى الكوبرى وحدوث ميل كبير به على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى.

تم إبلاغ الجهات المعنية، وتم إرسال فرق طوارئ من هيئة الطرق والكباري، ورفع درجة الاستعداد بمركز أزمات الوزارة لمتابعة الموقف، وجارى العمل على رفع الكوبرى، وتم إبلاغ الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات اللازمة بسبب غلق الطريق فى الاتجاهين.

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