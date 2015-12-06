انهيار جزئي لكوبري مشاة في قليوب دون خسائر بشرية

تعرض كوبري للمشاة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، إلى انهيار جزئي، وسقوط بعض قطع الصاج والحواجز الخاصة به، دون وقوع أي ضحايا أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من كوبري للمشاة على الطريق الزراعي السريع بقليوب، فانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية لموقع الحادث، وتم إبلاغ المختصين للوقوف على أسباب الحادث.

وتبين انهيار أجزاء من الصاج والحواجز الخاصة بكوبري قرية كفر أبو جمعة بقليوب للمشاة، والتي يتم وضع لوحات الإعلانات عليها على الطريق، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ا ش ا